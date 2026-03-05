الحرس الثوري: الموجة الـ 20 بدأت واطلقنا 500 صاروخ و2000 مسيرة منذ بدء الحرب

وقال بيان للحرس الثوري الإيراني، انه "تم تنفيذ الموجة العشرين من عملية وعد 4 باسم وذكرى شهداء "بارجة دانا" من الجيش الإيراني تحت رمز "يا معز المؤمنين".واضاف البيان ان "موجة الهجمات انطلقت بعمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق للقوات المسلحة ضد أهداف أمريكية وصهيونية".من جانبها، بينت ⁩ عن مصدر عسكري ايراني، انه "أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وأكثر من 2000 مسيرة منذ بدء الحرب".