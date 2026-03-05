عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض المفاوضات ومستعدون لغزو بري امريكي

وقال عراقجي، انه "لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع "، مبيناً ، انه "مستعدين لمواجهة غزو بري أمريكي".وفي وقت سابق، اعلن الإيراني، اليوم الخميس، عن اطلاق الموجة 20 من هجماته.وقال بيان للحرس الثوري الإيراني، انه "تم تنفيذ الموجة العشرين من عملية وعد4 باسم وذكرى شهداء "بارجة دانا" من الجيش الإيراني تحت رمز "يا معز المؤمنين".واضاف البيان ان "موجة الهجمات انطلقت بعمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق للقوات المسلحة ضد أهداف أمريكية وصهيونية".من جانبها، اشارت ⁩ عن مصدر عسكري ايراني، انه "أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وأكثر من 2000 مسيرة منذ بدء الحرب".