ترامب يتحدث عن "أسوأ سيناريو" في إيران ويتهمها بمهاجمة دول

تحدث الئرسي الأمريكي ، الخميس، عن "أسوأ سيناريو" في ، فيما اتهمها بمهاجمة دول لا علاقة لها بما يحدث.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ، " تهاجم دولا لا علاقة لها بما يحدث وتستهدف المناطق المدنية فقط".

وأضاف "لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة"، مردفا "سنرى ما سيحدث في إيران لكن علينا أولا القضاء على الجيش".

ولفت ترامب الى أن "أسوأ سيناريو هو أن نضرب إيران ويستولي شخص ما على السلطة بنفس سوء الشخص السابق"، بحسب وصفه، مضيفا "ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك".