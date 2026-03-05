غارتان إسرائيليتان على بلدتين جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارتان إسرائيليتان على بلدتي الحلوسية وبرعشيت جنوبي ".

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، "المنظومات الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه المطلة في الأعلى"، فيما أشار الجيش الإسرائيلي الى " إخلاء لسكان بلدات دورس وبريتال ومجدلون بمنطقة البقاع في لبنان".