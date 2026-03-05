الكويت تعلن: دفاعاتنا تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة

وأوضح الجيش في بيان: "تعلن رئاسة للجيش أن الدفاعات الجوية ، تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء ".وأضاف البيان: "تنوه القوات المسلحة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة".وأعلن الإيراني أن الموجة 20 من عملية "الوعد 4" نفذت تحت شعار "يا معز المؤمنين" في إطار التصعيد العسكري مع وإسرائيل.