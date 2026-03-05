إيران تشكر السعودية وتنفي مهاجمة السفارة الأمريكية

وقال وفق وكالة "فرانس برس": "نحن نثمن ما سمعنا كثيرا ومرارا أن الأشقاء في لا يسمحون للآخرين باستخدام أجواء المملكة ومياهها وأراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نقبل بما تقوله السعودية ونؤكد عليه".ونفى السفير بشدة أن تكون بلاده قد هاجمت في هذا الأسبوع، وذلك بعدما اتهمت السعودية باستهداف مجمع السفارة بواسطة مسيّرات.وقال عنايتي: "أكدنا أن لا دور لإيران في الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض"، مضيفا "إذا كانت قيادة العمليات في طهران قد هاجمت مكانا ما، فإنها تتحمل المسؤولية عن ذلك".