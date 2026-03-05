قصف يدمر مركز إسعاف في شيراز جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بمقتل موظفين مدنيين بقصف دمر مركز إسعاف في جنوبي البلاد.

وقالت وكالة أنباء إيسنا، "مقتل موظفين مدنيين بقصف أمريكي دمر مركز إسعاف في جنوبي ".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بـ"مقتل 9 أشخاص إثر هجوم أمريكي إسرائيلي على منزلين في مدينة ورامين ".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.