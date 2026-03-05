التلفزيون الإيراني: بدء موجة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
07:15 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558044-639083403437556904.jpg
التلفزيون الإيراني: بدء موجة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
دوليات
2026-03-05 | 15:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
425 شوهد
أعلن التلفزيون الإيراني، الخميس، عن بدء موجة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة.
الى ذلك، اشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى "رصد إطلاق صواريخ من
إيران
نحو وسط
إسرائيل
والسهل الساحلي الجنوبي".
كما قالت الجبهة الداخلية، "تم رصد هجوم صاروخي جديد من إيران باتجاه إسرائيل الآن"، و
أضافت "صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمالي إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
10:51 | 2026-03-02
إيران.. إطلاق رشقة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
03:27 | 2026-03-05
إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "إسرائيل"
12:24 | 2026-02-28
التلفزيون الإيراني: استهداف مقر القوات العسكرية الأمريكية في مطار زايد بأبو ظبي
11:47 | 2026-03-05
ايران
امريكا
إسرائيل
إيران
إنذار
راضي
مالي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
محليات
52.16%
11:27 | 2026-03-04
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
11:27 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.36%
02:42 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
محليات
15.88%
11:01 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
11:01 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
اقتصاد
14.6%
09:05 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
09:05 | 2026-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
اخترنا لك
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
17:49 | 2026-03-05
"هآرتس": أضرار كبيرة لحقت بالمباني جراء صواريخ إيران
17:31 | 2026-03-05
مجلس النواب الأمريكي يرفض تمرير قانون يمنع شن ضربات على إيران
16:53 | 2026-03-05
ترامب يعلن تدمير 24 سفينة إيرانية خلال 3 أيام
16:39 | 2026-03-05
مجلس القيادة المؤقت في إيران ينعقد لاختيار مرشد جديد
15:56 | 2026-03-05
قصف يدمر مركز إسعاف في شيراز جنوبي إيران
14:28 | 2026-03-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.