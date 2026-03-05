مجلس القيادة المؤقت في إيران ينعقد لاختيار مرشد جديد

وأضافت الإيرانية أنه "تم انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس القيادة المؤقت برئاسة ، وقد اتخذ ما يلزم لاجتماع لاختيار مرشد جديد".يأتي ذلك في وقت تشن فيه وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.