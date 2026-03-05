ترامب يعلن تدمير 24 سفينة إيرانية خلال 3 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي ، تدمير 24 سفينة إيرانية خلال 3 أيام، فيما دعا والجيش والشرطة في إلى إلقاء أسلحتهم.

وقال في كلمة له، "لدينا أقوى قوة عسكرية في العالم ودمرنا قدرات الصاروخية، دمرنا 24 سفينة إيرانية خلال 3 أيام".

وأضاف "قواتنا بالتعاون مع تواصل تدمير العدو بالكامل في إيران"، مردفا "نواصل تدمير العدو بوتيرة أسرع بكثير من وعلى مستويات لم يشهدها الناس من قبل".

وتابع ترامب "ندمر المزيد من قدرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية كل ساعة ونقضي عليها بطريقة لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة"، مشددا بالقول "أدعو والجيش والشرطة في إيران إلى إلقاء أسلحتهم فهم لن يواجهوا سوى القتل".