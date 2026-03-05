مجلس النواب الأمريكي يرفض تمرير قانون يمنع شن ضربات على إيران

رفض الأمريكي تمرير قانون يمنع شن مزيد من الضربات على دون موافقة .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن " الأمريكي يرفض بأغلبية 219 صوتا تمرير قانون يمنع شن مزيد من الضربات على دون موافقة ".

وكان صوت، مؤخرا، ضد قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات في شن الحرب، مما أبقى على سلطته في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن العملية ضد إيران.

يذكر أنه، في 28 شباط الماضي، بدأت وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وترد إيران بشن غارات على ، فضلاً عن أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.