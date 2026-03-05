"هآرتس": أضرار كبيرة لحقت بالمباني جراء صواريخ إيران

وأعلن الإيراني أنه بدأ عملية إطلاق صواريخ " " الانشطارية ضد أهداف في قلب تل أبيب ضمن الموجة الحادية والعشرين من عملية "الوعد 4".

ويواصل الحرس الثوري الإيراني هجماته الصاروخية المكثفة على مناطق داخل بالتزامن مع هجمات صاروخية من ، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.



وفي اليوم السابع من الحرب على ، واصلت إسرائيل هجماتها المكثفة على إيران، وسط إشارات متضاربة من إسرائيل بشأن وجهة الحرب في الأيام القادمة، وذلك وسط تأكيد استعدادها حرب طويلة الأمد.