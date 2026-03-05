إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"

وقال ، " استهدفت بمسيرات بارجة أبراهام على بعد ٣٤٠ كلم من حدودنا".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الخميس، تدمير 24 سفينة إيرانية خلال 3 أيام، فيما دعا الحرس الثوري والجيش والشرطة في إلى إلقاء أسلحتهم.وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.