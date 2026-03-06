اسرائيل تكشف عن مرحلة جديدة من الحرب

وأوضح زامير في بيان رسمي أن الإسرائيلي نفذ حتى الآن نحو 2500 غارة جوية داخل الأراضي الإيرانية، استخدم خلالها أكثر من 6000 ذخيرة، مشيراً إلى أن الضربات ركزت على منظومات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل.وكشف أن الجيش تمكن من تدمير نحو 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، محققاً تفوقاً جوياً واسعاً في سماء ، إلى جانب تحييد أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، مما ساهم في تقليص حجم التهديد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.وأكد زامير أن المرحلة الأولى من العملية ركزت على تحقيق المفاجأة العسكرية والسيطرة الجوية، مشدداً على أن الجيش ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة تستهدف البنية العسكرية للنظام الإيراني، مع استمرار العمليات خلال الفترة المقبلة.وفيما يتعلق بالجبهة ، قال زامير إن ارتكب "خطأ استراتيجياً" بدخوله المواجهة العسكرية ضد .وأكد أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ضربات مكثفة في وفي عمق الأراضي اللبنانية، بهدف تقليص قدرات الحزب العسكرية، مع تعزيز السيطرة على الحدود الشمالية واتخاذ مواقع ميدانية جديدة.