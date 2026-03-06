غارات اسرائيلية قرب الحدود العراقية

نيوز- دولي

ذكرت وسائل اعلامية، اليوم الجمعة، ان غارات اسرائيلية شنت على مناطق ايرانية قرب الحدود العراقية.

وقالت وسائل الإعلام في خبر تابعته ، انه "تم سماع دوي انفجارات في نتيجة غارات صهيونية أمريكية قرب الحدود العراقية الإيرانية".