بالارقام.. حصيلة استهداف المنشآت المدنية في ايران

وقالت المنظمة إن "هذه الأضرار شملت 3090 منزلا سكنيا و528 مركزا تجاريا وخدميا، بالإضافة إلى 14 مركزا طبيا وصيدليا و9 مراكز تابعة للهلال الأحمر. كما طالت الأضرار العديد من سيارات الإسعاف والمركبات التشغيلية التابعة للإغاثة خلال هذه الهجمات".وبخصوص طبيعة الاستهداف، كانت المناطق السكنية المكتظة بالسكان هي الأكثر تعرضا للقصف، وهي مسألة يرى المحللون أنها تظهر بوضوح الطابع المدني الغالب للأهداف.وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للهجمات، شهدت العاصمة أكبر حجم وتنوع في استهداف المنشآت المدنية، حيث تعرضت للقصف مرافق حيوية مثل مستشفيات وولي عصر وخاتم ومطهري، إلى جانب المركز الشامل للتأهيل التابع للهلال الأحمر، وسوق طهران الكبير (بازار طهران)، ومطار مهرآباد، والمراكز التعليمية، والملاعب الرياضية بما فيها الذي يتسع لـ 12 ألف متفرج، فضلا عن المناطق السكنية المكتظة. تليها محافظة هرمزگان التي سجلت أكبر عدد من الخسائر البشرية.