الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 1332 مدنيا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية

اكدت جمعية الاحمر ، اليوم الجمعة، استشهاد 1332 مدنيا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية.





وذكرت الجمعية في بيان، انه "تضرر 3643 مركزا مدنيا منها 3090 منزلا و528 مركزا تجاريا وخدميا منذ بداية الحرب".



وتابعت : "تضرر 14 مركزا طبيا و9 مراكز تابعة لنا إثر هجمات والولايات المتحدة".