إيران تعلن إسقاط مسيرتين في لرستان وطهران

وذكرت ، في بيان رسمي، أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 تم اعتراضها وتدميرها في أجواء محافظة لرستان، فيما أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 900 في منطقة .وأضاف البيان أن الحادثتين وقعتا صباح اليوم الجمعة، مؤكداً قدرة الدفاعات الجوية الإيرانية على حماية الأجواء الوطنية والتصدي لأي تهديد خارجي.في السياق ذاته، أعلنت قيادة الجيش الإيراني، مساء الأربعاء، تدمير 6 طائرات مسيّرة أغلبها من نوع "هرمس" الإسرائيلية، في مناطق أصفهان وكردستان وطهران.