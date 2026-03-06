بالصور.. ما يحدث من داخل اسرائيل

نيوز- دولي

نشرت وسائل اعلامية صورا للدمار الذي تعرضت له المباني داخل اسرائيل نتيجة الصواريخ الايرانية التي اصابت اهدافها بدقة.

ووفقا للصور ادناه فان حجم الدمار الذي حل بالمدن الاسرائيلية كبير جدا واسفر عن سقوط قتلى وجرحى.