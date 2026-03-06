تقرير دولي: دول الخليج فقدت ثقتها بالولايات المتحدة

وقالت المجلة إن الضربات الانتقامية الإيرانية ضد أهداف أمريكية في المنطقة أظهرت دول في موقع ضعف.وأكدت في مقال آخر أن "دول الخليج لم تكن راغبة في هذه الحرب ولا في التورط فيها. ففي الأسابيع التي سبقت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على ، عمل قادة الخليج بجد لمنع التصعيد. وأكدوا علنا على الحياد، ومنعوا استخدام أراضيهم لشن عمليات هجومية ضد . وكان الهدف واضحا: تجنب التحول إلى ساحة معركة في مواجهة لم يبدأوها ولم يؤيدوها".وبدأت وإسرائيل يوم السبت الماضي قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على ، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وطالت الضربات الإيرانية مدنا ومنشآت حيوية في الإمارات والكويت والبحرين وقطر والسعودية.وقد استنكرت دول الغارات الإيرانية وقالت إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أراضيها.