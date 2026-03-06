تقرير دولي حول اسقاط طيار كويتي 3 مقاتلات اميركية

وأوضحت التقارير أن الطائرة من طراز "إف/إيه-18" نفذت العملية باستخدام صواريخ جو-جو من طراز "سايدويندر" من مسافة قريبة، في مشهد وصفه المراقبون بأنه غير مألوف في سياق التحالفات العسكرية القائمة.وعلق تقرير "كلاش ريبورت" الأمريكي على الحادث بقوله: "إما أن استهدف الطائرات الأمريكية عمدا، أو أنه ارتكب سلسلة من الأخطاء الفادحة جدا"، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ظروف وملابسات هذا الاشتباك النادر.يشار إلى أن هذه الحادثة، إن تأكدت، تعد الأولى من نوعها التي تسجل إسقاط واحد ثلاث مقاتلات متقدمة في معركة جوية واحدة، مما يستدعي تحقيقات مشتركة بين الجانبين الكويتي والأمريكي لتوضيح الحقائق الكاملة وراء هذا الحدث الاستثنائي. يذكر أن (CENTCOM)، كانت قد أعلنت عن اسقاط ثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق الأراضي الكويتية بنيران صديقة.