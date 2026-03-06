أذربيجان تعلن إخلاء سفارتها في طهران وقنصليتها العامة في تبريز





نيوز- دولي



اعلنت الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، انها اخلت سفارتها في وقنصليتها العامة في تبريز.





واحتجت أذربيجان في وقت سابق على قصف عدة مطارات وقواعد عسكرية.