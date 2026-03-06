فرنسا: لدينا 60 سفينة عالقة في مضيق هرمز

وقال تابارو في كلمة خلال مشاركة بقمة شانغي للطيران في مركز ساندس للمعارض والمؤتمرات في ، إن 60 سفينة فرنسية عالقة حالياً في مياه ، وثماني سفن ⁠أخرى في البحر الأحمر، في الوقت الذي تسعى فيه إلى حشد الدعم لتشكيل تحالفدولي لتأمين حركة الملاحة في المنطقة، بحسب وكالة "رويترز".واضاف أن الحكومة الفرنسية "⁠على اتصال دائم بأطقمها،إذ يوجد بحارة ⁠فرنسيون على متن عدد من هذه السفن".