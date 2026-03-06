بزشكيان: لا حديث عن إنهاء الحرب مع إيران الان





نيوز- دولي



كشف الرئيس الإيراني ، اليوم الجمعة، ان دولاً بدأت ببذل جهود الوساطة لإيقاف الحرب الأميركية الاسرائيلية على بلاده.





وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، إن "بعض الدول بدأت جهود الوساطة، وردنا عليها بأننا ملتزمون بتحقيق سلام د

ائم في المنطقة".



وأضاف أنه "على الوسطاء التوجه إلى من أشعل الحرب واستهان بالشعب الإيراني" في اشارة الى وايران.