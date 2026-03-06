الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب سواحل الكويت





نيوز- دولي



اكد حرس الإسلامية ، اليوم الجمعة، صواريخ الدفعة الـ 22 من عملية "وعد صادق 4" أصابت أهدافها بنجاح، تم إطلاق صواريخ "خيبر" و"خرمشهر 4" و"فتاح" انتقاماً من قتلة أطفال في مدرسة ميناب.





وذكر الحرس في بيان ، ان "الدفعة الـ 22 من عملية "وعد صادق 4" شملت أهدافاً متعددة للعدو الإسرائيلي والأميركي من تل أبيب إلى "، مشيرا الى انه "استهداف

ناقلة نفط أمريكية قرب سواحل ". وذكر الحرس في بيان ، ان "الدفعة الـ 22 من عملية "وعد صادق 4" شملت أهدافاً متعددة للعدو الإسرائيلي والأميركي من تل أبيب إلى "، مشيرا الى انه "استهدافناقلة نفط أمريكية قرب سواحل ".