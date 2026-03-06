الأمم المتحدة تعلن "حالة طوارئ إنسانية كبرى" في الشرق الأوسط

وذكرت المفوضية أن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل وعاد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر الحدود.وقال أياكي ، مدير ودعم البرامج في المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "تعلن المفوضية أن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إنسانية كبرى تتطلب استجابة عاجلة في مختلف أنحاء المنطقة وجنوب ".وأشار إلى أن الأعداد المعلنة حتى الآن قد تكون أقل من الواقع.وتأتي هذه التطورات في ظل إنذارات الإخلاء الواسعة التي أصدرتها لسكان مناطق في وأجزاء من ، وسط أعمال قتالية مع منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد في 28 فبراير الماضي.وكشف إيتو أن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل إيران في الأيام الأولى للصراع، مشيراً إلى أن فرق المفوضية هناك تتلقى مئات المكالمات يوميا من إيرانيين يطلبون المساعدة.وفي السياق نفسه، قالت ، المديرة الإقليمية لمنظمة العالمية، إن المنظمة تكثف جهودها لرصد الأمراض في لبنان بسبب موجات النزوح الجماعي. وأضافت: "من المثير للقلق البالغ ارتفاع أعداد النازحين ونقص المياه والصرف الصحي".