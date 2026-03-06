إسبانيا: أي هجوم على إيران انتهاك للقانون الدولي

وقال إن "حكومته ترفض السماح باستخدام القواعد العسكرية في أي عملية تستهدف "، مؤكداً أن "تصعيد الصراع لن يؤدي إلى أي نتيجة جيدة”.وأضاف أن "إسبانيا تقول “لا للحرب”، معتبراً أن "أي هجوم عسكري على إيران سيكون “انتهاكاً للقانون الدولي” و”خطراً على القائم على القواعد”.وأوضح سانشيز أن "موقفه ينبع من قناعته بأن الحرب “ستكلف المدنيين الإيرانيين والعالم ثمناً باهظاً”، مشيراً إلى أن "أوروبا قد تواجه تباطؤاً اقتصادياً وارتفاعاً إضافياً في الأسعار في حال تعطل الملاحة في .وأكد أن "حكومته تعمل مع شركاء أوروبيين ودول في المنطقة من أجل خفض التصعيد وإعادة فتح مسار الدبلوماسية”.واختتم سانشيز بالقول إن "إسبانيا ستظل تقف إلى جانب القانون الدولي، والتعاون بين الأمم، وحماية الأرواح البشرية”، معتبراً أن "العالم يواجه خياراً بين “حكم القوة أو قوة القوانين”.