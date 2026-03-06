الجيش الاسرائيلي: إصابة ثلاثة عناصر بنيران حزب الله

وذكر متحدث باسم الجيش في بيان مقتضب، أنه "أصيب 3 جنود من الجيشهذا الصباح نتيجة لإطلاق النار من ، أحدهم في حالة خطرة".وفي وقت سابق، اعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي، إصابة نجل وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش.وبحسب الاذاعة، ان "نجل وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش وجنود اخرين أصيبوا خلال نشاط عسكري على الحدود مع ".واوضحت ان "نجل سموتريتش كان ضمن لواء " " عندما تعرض لإطلاق نار من قبل حزب الله في ".