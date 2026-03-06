عراقجي: أمريكا تستغل أراضي بعض الدول في التخطيط والعمليات العدوانية

وقال عراقجي في تصريحات صحفية ان" تستغل أراضي بعض دول المنطقة في التخطيط والتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضدنا".واضاف انه"في إطار دفاعنا عن أنفسنا نعتبر القواعد العسكرية للعدو وممتلكاته في المنطقة أهدافا مشروعة".واكد عراقجي انه "لا نكن أي عداء للدول الخليجية ونحن ملتزمون بسياسة حسن الجوار".