قطر: مستوى التهديد الامني مرتفع وعلى المواطنين البقاء بالمنازل

اكدت القطرية، اليوم الجمعة، ارتفاع مستوى التهديد الامني في البلاد.





وقالت الداخلية القطرية في تصريحات: إن "مستوى التهديد الأمني مرتفع في البلاد".



ودعت جميع المواطنين الالتزام بـ"البقاء في المنازل وعدم الخروج".