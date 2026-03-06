غارات جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بشن غارات جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة .



وذكرت وسائل إعلام محلية أن "طائرات حربية إسرائيلية نفذت

سلسلة غارات على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت".



وأضافت أن "دوي انفجارات سُمع في عدد من أحياء الضاحية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مواقع الاستهداف".