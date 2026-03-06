الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558098-639084103755046750.jpg
غارات جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
دوليات
2026-03-06 | 11:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بشن غارات جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة
اللبنانية
بيروت
.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "طائرات حربية إسرائيلية نفذت
سلسلة غارات على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضافت أن "دوي انفجارات سُمع في عدد من أحياء الضاحية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مواقع الاستهداف".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
