حزب الله يعلن شن هجومين بمسيرات انقضاضية على صفد والجولان

وقالت المقاومة الاسلامية في بيانين منفصلين، إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الجنوبيّة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من عصر اليوم الجمعة هجوما جويا على قاعدة عميعاد صفد المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية".واضافت أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من عصر اليوم الجمعة هجومًا جويًا على قاعدةكتسافيا في الجولان السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة".