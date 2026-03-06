ماكرون: تحدثت مع السوداني.. استقرار العراق أمرٌ أساسي للمنطقة بأسرها

وقال في تدوينة له "تحدثتُ للتو مع العراقي . وأعربتُ له عن تضامن الكامل مع في مواجهة التصعيد الجاري في الشرق الادنى و الشرق الأوسط. وجددتُ دعمي لجهوده الحازمة من أجل عدم جرّ العراق إلى هذا النزاع".‏واتم "إن استقرار البلاد أمرٌ أساسي للمنطقة بأسرها. وتدعم فرنسا الاحترام الكامل لسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه".