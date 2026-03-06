واشنطن تحدد إطاراً زمنياً لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران

وذكرت المتحدثة باسم للصحفيين: "نتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف العملية من أربعة إلى ستة أسابيع، ونحن نحرز تقدما جيدا نحو تحقيق هذه الأهداف".وأضافت أن لديها ذخيرة كافية لتحقيق أهداف عمليتها في ، قائلة: "لدينا مخزونات كافية من الذخيرة والأسلحة لتحقيق أهدافنا".