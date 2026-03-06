الاستخبارات الأمريكية: مؤشرات على استعدادات صينية لدعم إيران في الحرب

وبحسب المصادر، فإن الاستعدادات قد تشمل مساعدات مالية وتزويد بقطع غيار ومكونات صاروخية، رغم أن لم تتدخل رسمياً في الحرب حتى الآن.وأوضحت التقارير أن تتعامل بحذر، خشية تأثير استمرار النزاع على إمدادات الطاقة القادمة من وعلى حركة الملاحة في ، حيث تعد من كبار مشتري النفط الإيراني.كما ذكرت الشبكة أن تزود طهران بمعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية حول تحركات القوات الأمريكية، في حين أكد البنتاغون أن وبكين لا تلعبان حالياً دوراً حاسماً في الحرب.ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي تشنها وإسرائيل ضد منذ 28 فبراير، وسط تبادل مستمر للهجمات الصاروخية والمسيرات.