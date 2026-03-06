بعد اجتماع مع كبرى الشركات.. ترامب يعلن مضاعفة إنتاج السلاح الأمريكي 4 مرات

وقال إن الشركات الأمريكية وافقت على زيادة إنتاج الأسلحة إلى أربعة أضعاف، مؤكداً أن الإدارة تسعى للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج العسكري بأسرع وقت ممكن.وأضاف أن التوسع في إنتاج الأسلحة بدأ قبل ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه تم بالفعل الشروع في إنشاء مصانع جديدة وبدء إنتاج أنواع متعددة من الأسلحة.وأكد ترامب أن تمتلك مخزونًا غير محدود من الذخائر المتوسطة، مشيراً إلى أنها تُستخدم في العمليات الجارية ضد ، كما استُخدمت مؤخراً في فنزويلا.