مجلس خبراء القيادة يختار القائد الجديد للثورة الإسلامية عبر تصويت كتابي

وبحسب المعلومات المتداولة في الإعلام الإيراني، فإن عملية التصويت الكتابي والمختوم من قبل أعضاء ، انتهت قبل ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن العضو المنتخب من قبل المجلس كـ قائد الإسلامية في .وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لقصف مكتب مجلس خبراء القيادة في قم والمبنى القديم للمجلس التشريعي في منطقة باستور بطهران، حيث تعقد جلسات المجلس، لم يكن من الممكن عقد اجتماع حضوري لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة الماضية، لذا تم عقد جلسة المجلس وتصويت اختيار القائد عبر وسائل افتراضية.وبناء على ذلك، ولتفادي أي شبهات محتملة في المستقبل ولتوثيق أصوات المجلس لأغراض السجل التاريخي، فقد تم خلال الأيام الماضية جمع أصوات أعضاء المجلس كتابيا ومختومة منهم.واستشهد في 28 فبراير/ شباط 2026 إثر غارة صاروخية مشتركة أمريكية-إسرائيلية استهدفت مجمع إقامته في ، كجزء من هجوم افتتاحي واسع أشعل الحرب. أعلن مقتله رسميا في 1 مارس/ آذار بعد تأكيدات استخباراتية وصور أقمار صناعية.