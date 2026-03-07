افصحت عن المواقع المقرر استهدفها.. اذربيجان تتهم إيران بالتخطيط لشن هجمات

وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الحكومية، نقلا عن بيان صادر عن جهاز الاستخبارات أن الهجمات تم الإعداد لها لاستهداف خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان والسفارة الإسرائيلية في اذربيجان ومعبد ورجل دين يهودي كبير في البلاد.وذكرت "أذرتاج" أن مواطنين إيرانيين قاموا بتهريب العديد من العبوات الناسفة إلى البلاد، بما في ذلك حاوية تحتوي على نحو 8 كيلوغرامات من المتفجرات العسكرية "سي 4".وقالت إنها تحمل الايراني المسؤولية عن ذلك.وكانت أذربيجان قد اتهمت أيضا، الخميس، بشن هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها أسفر عن إصابة 4 مدنيين، وتوعدت بالرد في مؤشر على امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى .وقالت في بيان إن "الطائرات الايرانية المسيرة هاجمت جيب ناختشيفان التابع لها وألحقت أضرارا بمبنى مطار.واتهم الرئيس الأذربيجاني الهام علييف،إيران بتنفيذ "عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، وقال إنه أصدر تعليمات لجيشه بالتحضير لتدابير انتقامية وتنفيذها.