باكستاني يودع في السجن بعد محاولته الانتقام لاغتيال سليماني

وأفادت وزارة العدل في بيان إن ميرشانت أدين بتهمة "القتل مقابل أجر ومحاولة ارتكاب عمل إرهابي يتجاوز الحدود الوطنية" بتوجيه من السلطات الإيرانية.وقال مدعون اتحاديون إن الأهداف في مؤامرة 2024 شملت أيضا الرئيس آنذاك ونيكي التي نافست في ذلك العام على ترشيح الحزب الجمهوري ⁠لانتخابات الرئاسة.وبدأت المحاكمة في حي بروكلين بمدينة الأسبوع الماضي قبل أيام من إصدار ترامب أمرا بشن هجوم مع على ، والذي اتسعت رقعته ليصبح أكبر حرب تشهدها المنطقة منذ سنوات.واتهم آصف ميرشانت ‌بمحاولة تجنيد أشخاص في في إطار خطة تستهدف ترامب وآخرين انتقاما لقتل الإيراني في 2020 عندما كان ترامب في ولايته الأولى.وأقر ميرشانت بالانضمام إلى المؤامرة مع الإيراني، لكنه قال في شهادته إنه فعل ذلك على غير رغبته لحماية عائلته في .وأضاف ميرشانت أنه لم يطلب منه قط قتل شخص معين، لكن الإيراني ‌الذي كان ⁠مسؤولا عن التعامل معه ذكر ثلاثة أشخاص خلال محادثات في العاصمة الإيرانية.وأحبطت سلطات إنفاذ القانون المؤامرة قبل وقوع أي هجوم. وقالت وزارة العدل إن شخصا اتصل به ميرشانت في أبريل نيسان 2024 للمساعدة في المؤامرة أبلغ عن أنشطته وأصبح مخبرا سريا. وتم القبض على ميرشانت ونفى عن ⁠نفسه التهمة في ذلك العام.ونفت طهران الاتهامات باستهداف ترامب أو مسؤولين أمريكيين آخرين.