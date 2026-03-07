نيوز- دولي

اعلنت شركة طيران ، اليوم السبت، عن تعليق جميع الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان مقتضب تابعته انه "تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر".