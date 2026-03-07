‎إعلام إسرائيلي: صاروخ إيراني جديد يقلص زمن التحذير إلى دقيقة واحدة

‎وأفادت القناة "14" الإسرائيلية، بأن التحقيقات أظهرت أن سبب قصر مدة الإنذار للتحذير من الهجمات الصاروخية الإيرانية على ، يعود إلى إصابة رادارات أمريكية، ما أعاقعملية الكشف في الوقت المناسب.‎وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار وصلت قبل دقيقة واحدة فقط من وصول الصواريخ، في حين كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ترصد عادة إطلاق الصواريخ من قبل 8 إلى 10 دقائق.‎وأضافت أن إيران أطلقت صاروخا تجريبيا يمتلك قدرة على التهرب من أنظمة الكشف، مشيرة إلى أن الأنظمة تمكنت من رصد الصاروخ فقط عندما دخل الغلاف الجوي، في مرحلة كان قد اقترب فيها تقريباً من هدفه.