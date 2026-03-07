الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني
دوليات
2026-03-07 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
675 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف خلال غارة نفذتها نحو 50 طائرة مقاتلة، الملجأ المحصّن الذي كان مخصصا للمرشد الإيراني
علي خامنئي
، الذي استشهد في 28 شبا في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على
إيران
.
وقال الجيش في بيان إن "الملجأ العسكري المحصن تحت الأرض، والواقع تحت المجمع الذي يضم قيادة النظام في وسط
طهران
، كان مخصصا لاستخدامه من قبل المرشد كمركز قيادة طارئ محصن".
وأضاف أن "
خامنئي
قتل قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ خلال الضربات، لكن المجمع بقي مستخدما من قبل مسؤولين كبار في النظام الايراني".
ولفت إلى أن "نحو 50 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات التي استهدفت الشبكة تحت الأرض"، موضحا أنها "تمتد تحت العديد من الشوارع في قلب طهران، وتضم مداخل عدة وقاعات اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإرهابي الإيراني".
وكان المرشد الإيراني قد قتل في مجمعه بضربة نسبها البنتاغون إلى
سلاح الجو
الإسرائيلي.
وأكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن العملية استندت جزئيا إلى معلومات وفرتها أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن "نحو 40 من كبار مسؤولي نظام الإرهاب الإيراني قتلوا خلال 40 ثانية"، بمن فيهم المرشد، في تلك الضربة.
