اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني

وقال الجيش في بيان إن "الملجأ العسكري المحصن تحت الأرض، والواقع تحت المجمع الذي يضم قيادة النظام في وسط ، كان مخصصا لاستخدامه من قبل المرشد كمركز قيادة طارئ محصن".وأضاف أن " قتل قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ خلال الضربات، لكن المجمع بقي مستخدما من قبل مسؤولين كبار في النظام الايراني".ولفت إلى أن "نحو 50 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات التي استهدفت الشبكة تحت الأرض"، موضحا أنها "تمتد تحت العديد من الشوارع في قلب طهران، وتضم مداخل عدة وقاعات اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإرهابي الإيراني".وكان المرشد الإيراني قد قتل في مجمعه بضربة نسبها البنتاغون إلى الإسرائيلي.وأكد الرئيس الأميركي أن العملية استندت جزئيا إلى معلومات وفرتها أجهزة الاستخبارات الأميركية.وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن "نحو 40 من كبار مسؤولي نظام الإرهاب الإيراني قتلوا خلال 40 ثانية"، بمن فيهم المرشد، في تلك الضربة.