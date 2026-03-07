ترامب يتهرب من تأكيد تقارير عن دعم استخباراتي روسي لإيران

‎وخلال فعالية في حول الرياضات الجامعية، قال في مقابلة مع قناة " نيوز": "يا له من سؤال سخيف يُطرح في هذا الوقت، نحن نتحدث عن شيء آخر".‎وعند سؤاله عن التقارير نفسها، قال الأميركي بيت هيغسيث لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة " نيوز" إن الرئيس الأميركي "على دراية تامة بمن يتحدث مع من"، مضيفًا: "نحن نتابع كل شيء".‎من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين إن احتمال تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع "بشكل واضح لا يُحدث فرقًا" في الحرب مع إيران.‎وكانت صحيفة " " أول من نشر تقريرًا يزعم أن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية للمساعدة في تدقيق ضرباتها.‎وفي وقت لاحق، أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادرها، بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأميركية.