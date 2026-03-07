السفارة التونسية تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا

وذكرت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على إثر الهجمات التي شهدتها مدينة أمس باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والتي أدت إلى اشتعال بعض المنشآت النفطية، تم الاتصال بعدد من المهندسين التونسيين العاملين في حقول النفط وميناء المدينة، وأكدوا سلامتهم ولم يمسسهم أي أذى".وتابعت أن "المهندسين أبدوا استعدادهم لمغادرة ضمن إطار استراحتهم الدورية، وتم توجيههم إلى أفضل السبل المتاحة حالياً لمغادرة البلاد برا، أو السفر من مطارات الدول المجاورة التي فتحت مجالها الجوي، مثل والأردن".