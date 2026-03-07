البحرين تعلن اعتراض 86 صاروخا و148 مسيرة منذ بدء الحرب

‎وأكدت أن القوات المسلحة تتمتع بأعلى درجات الجاهزية واليقظة القتالية، مشيدة بكفاءة عناصر الدفاع الجوي في حماية أجواء المملكة والتعامل مع التهديدات.‎ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة.كما شددت على ضرورة عدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات والتنبيهات.