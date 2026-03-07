الاستخبارات الايرانية تتوعد مرسلي صور القصف الى الاعلام الغربي وتصفهم "عيون اسرائيل"

وأصدرت الإيرانية رسالة تحذيرية، جاء فيها أن "عددا قليلا من العملاء المرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل يقومون بتصوير المواقع التي تعرضت للقصف وإرسال هذه الصور إلى القنوات الفضائية المعادية والصفحات الافتراضية ووسائل الإعلام التابعة للخصوم، ويعملون بذلك كـ"طابور خامس" للكيان الصهيوني وكعين له داخل البلاد".وتعهدت الاستخبارات الايرانية "للشعب الإيراني بأنها تراقب تحركاتهم، وأنه سيتم التعامل معهم بحزم وفق المادة الرابعة من "قانون تشديد العقوبات على التعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية".وطلبت الوزارة من الشعب الذي يتابع الأحداث عن كثب، مساعدة أمن البلاد، وإرسال المعلومات حول الأشخاص الذين يقومون بذلك إليها.