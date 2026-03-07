إيران ترفع سقف التهديد ضد كردستان: سنرد بقوة

وأضاف الحرس، في بيان، أنه يرصد "تحركات الأعداء والعناصر المعارضة في " داخل البلاد، وأكد: "لن نسمح بوقوع أي تهديدات"، على حد تعبيره.وتابع أن "الحدود الشمالية والشمالية الغربية لإيران مؤمّنة بالكامل وقواتنا في جاهزية كاملة".وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري "استهداف مواقع الجماعات الانفصالية في إقليم في 3 نقاط من قبل وحدة الصواريخ التابعة للحرس الثوري"، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.وكان رئيس نفى صحة التقارير التي تحدثت عن عبور مقاتلين أكراد إيرانيين إلى داخل للمشاركة في القتال، موضحاً أن "معظم القوى القتالية الفاعلة موجودة خارج إيران وعلى الحدود"، في إشارة غير مباشرة إلى عناصر حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك).وقال إن "الحرب الدائرة مع إيران لا تزال في مراحلها الأولى"، مرجحاً أن تكون "طويلة وصعبة"، في وقت استبعد فيه أن يؤدي التصعيد الحالي إلى تغيير النظام في في المدى القريب.وفي مقابلة مع قناة " نيوز"، كشف أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي ، واصفاً إياه بأنه كان "هادئاً للغاية ويتمتع بسحر في الحديث".