الأردن يعلن اعتراض 108 صواريخ ومسيّرات وإصابة 14 شخصاً جراء سقوط شظايا

وقال مدير في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري إن الملكي تمكن من اعتراض وإسقاط 108 صواريخ وطائرات مسيّرة، فيما لم تتمكن منظومات الدفاع الجوي من اعتراض 11 صاروخاً ومسيّرة.من جانبه، أعلن الناطق باسم العقيد إصابة 14 شخصاً جراء سقوط شظايا صواريخ وأجسام متفجرة منذ بداية الحرب الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 207 حوادث سقوط شظايا في مناطق مختلفة من المملكة.ويأتي ذلك بالتزامن مع الضربات التي بدأت بشنها امريكا واسرائيل على أهداف داخل ، فيما ترد بضربات تستهدف مواقع إسرائيلية وأخرى مرتبطة بالقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.