الخارجية اللبنانية: الاعتداء على اليونيفيل انتهاكاً للقانون الدولي ومجلس الأمن

وذكرت ، في تصريحا صحفية، ان "الاعتداء على قوات اليونيفيل يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات ".وأعلن ، في وقت سابق من، اليوم السبت، استشهاد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف الإسرائيلي بمنطقة النبي شيت في البقاع.وأوضح الجيش اللبناني في تصريحات صحفية، أن "القصف الاسرائيلي المعادي استهدف منطقة النبي شيت في البقاع وأسفر عن استشهاد 3 عسكريين وعدد من المواطنين اللبنانيين".