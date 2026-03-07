عراقجي: مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة وعواقبها وخيمة

وقال عراقجي في تدوينة على منصة (أكس): "لقد ارتكبت جريمة صارخة ويائسة باستهدافها محطة لتحلية مياه الشرب في ، مما أدى إلى تضرر إمدادات المياه في 30 قرية".واضاف، ان "مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة؛ والولايات المتحدة هي من أرست هذه السابقة، وليست ".